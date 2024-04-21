На Украине сообщили о скором закрытии еще двух станций метро в Киеве

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 39 0

Причиной названа техническая неисправность из-за подтопления.

На Украине сообщили о скором закрытии еще двух станций метро в Киеве

Фото: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan

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В ближайшее время власти Киева планируют закрыть еще две станции метрополитена — «Почайна» и «Тараса Шевченко». Об этом сообщило издание «Коммерсант украинский» со ссылкой на источник.

«Их нужно ремонтировать не из-за изношенности и, соответственно, необходимости планового технического ремонта, но из-за трещин и просачивания влаги. Грунтовые воды, осадки, а в результате разрушение — это проблемы на самом деле не только этих двух станций», — говорится в материале.

Кроме того, не исключен вывод из эксплуатации станции «Почтовая площадь». Она, как отмечается, имеет высокую нагрузку из-за плотного автомобильного трафика и офисных новостроек.

К слову, всего за недавнее время перестали работать шесть станций киевского метро. В качестве основной проблемы называется разгерметизация тоннеля, в который в конце прошлого года начала поступать вода.

После этого в СМИ стали появляться материалы о коррупционных схемах начальника коммунального предприятия «Киевский метрополитен» Виктора Брагинского и руководства коммунального предприятия «Киевпастранс», занимающегося пассажирскими перевозками. В связи с этим месяц назад мэр города Виталий Кличко уволил первого и сменил второго.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине допустили отключение света на шесть часов в сутки.

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На Украине сообщили о скором закрытии еще двух станций метро в Киеве

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