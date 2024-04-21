Погрузится во тьму? На Украине допустили отключение света на шесть часов в сутки

|
Евгения Романова
Евгения Романова 50 0

Эксперт Харченко: на Украине введут отключение света на шесть часов в сутки

Погрузится во тьму? На Украине допустили отключение света на шесть часов в сутки

Фото: www.globallookpress.com / Marwan Naamani

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Незалежная потеряла до семи гигаватт генерации.

На Украине могут ввести отключение света на четыре-шесть часов в сутки в связи с повреждением объектов энергетики. Вероятно, такие ограничения будут действовать летом и зимой. Об этом сообщил директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко в беседе с журналом Forbes.

«Украина вряд ли пройдет пики потребления в июле–августе и зимой без ограничений. Это умеренно-оптимистичный сценарий. В худшем случае доступ к электричеству будет отсутствовать в течение четырех-шести часов в сутки. Но апокалипсиса не будет», — сказал он.

На Украине повреждены электроподстанции и сети. С их восстановлением проблем возникнуть не должно, подчеркнул эксперт, поставляется оборудование. Оператор энергосистемы «Укрэнерго» проводит соответствующие работы. При этом Незалежная потеряла до семи гигаватт генерации, ее восстановить уже сложнее.

Прежде, 12 апреля в Минобороны РФ сообщили, что российские силы с 6 по 12 апреля нанесли один массированный и 47 групповых ударов по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов. За день до этого на Украине сообщили

Кроме того, 11 апреля была уничтожена Трипольская ТЭС. Станция находится в 45 километрах от Киева и считается самой мощной в регионе. Она была построена в 1969 году. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Запад в уничтожении этой ТЭС.

Минобороны России не раз подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru писал, что министр энергетики Украины Герман Галущенко признал огромные потери генерирующих мощностей. Энергопроизводство в Харькове оказалось почти полностью уничтожено.

Тема:
Спецоперация
21 апр
«Нечего праздновать»: почему Украине не поможет очередной пакет помощи США
21 апр
В Конгрессе США разразился скандал из-за флагов Украины
21 апр
В США призвали судить Зеленского как военного преступника после гибели Еремина
21 апр
США планируют отправить новую партию военных советников в Киев
21 апр
«Полоса безопасности». Что известно о новой группировке войск «Север» в зоне СВО
21 апр
На Украине сообщили о серии взрывов в Харькове
21 апр
Смогут бить по Подмосковью: в США хотят «взбодрить» Украину дальнобойными ATACMS
21 апр
Враг окопался. Как войска России продвигаются к Часову Яру
21 апр
С ним можно было идти в разведку. Каким коллеги запомнят погибшего в зоне СВО военкора Семена Еремина
20 апр
«Не на 360»: стали известны главные уязвимости американских ЗРК Patriot
+5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
93.44
-0.65 99.58
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:25
«Категорически противопоказано»: кому нельзя делать татуировки и татуаж
9:14
«Нечего праздновать»: почему Украине не поможет очередной пакет помощи США
9:00
«Трудная работа»: Дибров раскрыл свое тайное увлечение
8:46
Один человек погиб и еще семь пропали при крушении вертолетов в Японии
8:33
Погрузится во тьму? На Украине допустили отключение света на шесть часов в сутки
8:19
«Вырыл могилу и сделал крест»: Поплавская едва не стала жертвой маньяка-слесаря

Сейчас читают

В США призвали судить Зеленского как военного преступника после гибели Еремина
Захарова оценила возможность полной отмены виз между Россией и Китаем
«Полоса безопасности». Что известно о новой группировке войск «Север» в зоне СВО
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок