Погрузится во тьму? На Украине допустили отключение света на шесть часов в сутки

Незалежная потеряла до семи гигаватт генерации.

На Украине могут ввести отключение света на четыре-шесть часов в сутки в связи с повреждением объектов энергетики. Вероятно, такие ограничения будут действовать летом и зимой. Об этом сообщил директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко в беседе с журналом Forbes.

«Украина вряд ли пройдет пики потребления в июле–августе и зимой без ограничений. Это умеренно-оптимистичный сценарий. В худшем случае доступ к электричеству будет отсутствовать в течение четырех-шести часов в сутки. Но апокалипсиса не будет», — сказал он.

На Украине повреждены электроподстанции и сети. С их восстановлением проблем возникнуть не должно, подчеркнул эксперт, поставляется оборудование. Оператор энергосистемы «Укрэнерго» проводит соответствующие работы. При этом Незалежная потеряла до семи гигаватт генерации, ее восстановить уже сложнее.

Прежде, 12 апреля в Минобороны РФ сообщили, что российские силы с 6 по 12 апреля нанесли один массированный и 47 групповых ударов по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов. За день до этого на Украине сообщили

Кроме того, 11 апреля была уничтожена Трипольская ТЭС. Станция находится в 45 километрах от Киева и считается самой мощной в регионе. Она была построена в 1969 году. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Запад в уничтожении этой ТЭС.

Минобороны России не раз подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru писал, что министр энергетики Украины Герман Галущенко признал огромные потери генерирующих мощностей. Энергопроизводство в Харькове оказалось почти полностью уничтожено.