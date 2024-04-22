«Но есть побочка»: Григорий Лепс заявил об интимной пластике

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Григорий Лепс заявил, что сделал интимную пластическую операцию

«Но есть побочка»: Григорий Лепс заявил об интимной пластике

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» разоткровенничался с журналистами.

Певец Григорий Лепс шокировал публику признанием — он лег под нож хирурга ради интимной пластики. Об этом пишет МК.RU.

Еще недавно исполнитель хита «Рюмка водки на столе» признавался, что не может похвастаться бурной интимной жизнью. Сейчас Лепс направляет свой фокус внимания «в другое русло».

«Половой орган сделал. Но есть побочка. Меньше стал, собака», — поделился артист.

При этом не вполне ясно, сказал ли это певец всерьез или в шутку. Но тут же он решил перевести тему и заговорил об отношении к деньгам: хоть он и получает немало, но финансы для него не на первом месте.

«Я веду аскетичный образ жизни. У меня есть дорогие вещи, но я к ним отношусь спокойно. Если у меня будет пустая палатка, я не расстроюсь», — отметил исполнитель.

К слову, знаменитость был женат на Анне Шаплыковой. Их брак продлился 20 лет, и музыкант потом винил в расставании только себя.

Однако бывшие супруги сумели сохранить хорошие отношения и продолжают вместе воспитывать троих детей. А в прошлом году Лепс закрутил роман с новой пассией.

Сам он эти отношения почти не комментировал, только признался, что девушка младше его на 40 лет, то есть ей около 20. Однако в марте этого года артист сказал, что больше ему некому вручать дорогие подарки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с какими проблемами после пластики столкнулась сестра Жанны Фриске.

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