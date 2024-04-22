Собираются клонировать? Зачем ученые извлекли ДНК Ленина из сохранившегося мозга

Новые исследования поставят точку в многолетних спорах.

Ученым удалось выделить ДНК Ленина из его мозга, который хранится отдельно от тела, размещенного в мавзолее на Красной площади. Об этом рассказал ученый-генетик, академик РАН Евгений Рогаев в беседе с изданием Газета.ру.

Но для чего исследователем потребовался мозг Владимира Ильича? Неужели ученые собрались клонировать вождя мирового пролетариата? Конечно же нет. Дело в том, что для в профессиональном сообществе уже более ста лет не утихают споры — из-за чего на самом деле скончался Владимир Ильич. Некоторые ученые утверждают, что причиной смерти стал нейросифилис, другие же уверены, что Ленин умер из-за атеросклероза. Научный центр Неврологии решил поставить точку в этом вопросе и наконец-то разобраться, из-за чего же не стало создателя Коммунистического интернационала.

Изучив сохранившийся мозг политика, ученые не обнаружили в нем следов возбудителя сифилиса, однако перед учеными встала другая задача — доказать, что изучаемый мозг действительно принадлежал вождю. Для этого к работе и был привлечен именитый генетик.

«ДНК Ленина мы выделили, — эта работа закончена. Действительно из этих срезов мозга можно выделить ДНК бактерии Treponema pallidum. Но результатов этого анализа мы не можем сообщить до опубликования научной статьи», — поделился деталями эксперимента Рогаев.

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