«В моде свобода»: почему в России растет число разводов

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 10 0

Причиной увеличения разводов в России стала всепоглощающая свобода

«В моде свобода»: почему в России растет число разводов

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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Финансовая поддержка государства повысила число разрушившихся браков.

В ЗАГСе клялись жить вместе не только в радости, но и горе, а на деле просто развелись. Количество разводов увеличивается во всех странах с каждым годом. Депутат Госдумы Нина Останина рассказала Lenta.ru. причины негативной тенденции.

Политик считает, что главной проблемой россиян можно назвать то, что любить стало просто не модно. Культ романтики и чувств канул в Лету. На его смену пришла всепоглощающая свобода.

«Романтическая любовь, которая была 30 лет назад, сейчас признана атавизмом, это не стильно. В моде свобода отношений, из-за чего мы получаем девочек с беременностями в 12-13 лет», — сказала Нина Останина.

Современная молодежь наделила особой важностью собственную личность, индивидуальность. Потому советы предыдущих поколений им не интересны.

Не менее значимой проблемой депутат считает фиктивные разводы с целью получения средств материальной поддержки от государства. Люди специально при расторжении брака оставляют имущество на отце, а детей на матери, за счет чего она попадает в категорию малоимущих и ей назначают выплаты, на которые живут по итогу они всем семейством.

Такие разводы искажают реальную картину, нарушая статистику, ведь пары продолжают жить вместе.

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