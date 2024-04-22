«Зависит очень многое»: Алиев об отношениях Азербайджана и России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 43 0

Алиев назвал Россию основополагающей страной в вопросе безопасности на Кавказе

Фото, видео: kremlin.ru Сайт администрации президента России; 5-tv.ru

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Сегодня азербайджанский коллега провел переговоры с российским лидером. Встреча состоялась в Кремле. О чем говорили?

В Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера Азербайджана Ильхама Алиева, прибывшего в Москву с рабочим визитом. В частности, затрагивалась тема безопасности.

Отношения двух стран сегодня находятся на высоком уровне, отметил Путин. Алиев же добавил, что власти Азербайджана удовлетворены участием России в вопросе региональной безопасности на Кавказе.

«Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и в более широкой географии, и от взаимодействия между нашими странами зависит очень многое», — добавил азербайджанский лидер.

Алиев также выразил уверенность, что сегодняшняя встреча станет еще одним фактором продолжения развития отношений государств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские миротворцы начали покидать Нагорный Карабах. Информацию тогда подтвердили в Кремле.

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