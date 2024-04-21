Гуцул заявила, что жители Молдавии выступают против присоединения страны к ЕС

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 2 659 0

Людям, говорит политик, обещали красивую жизнь, а в итоге они получили лишь высокие цены на все товары.

Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Осматеско; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Жителям Молдавии несколько лет обещали красивую жизнь под обложкой ЕС, но в стране лишь выросли цены и усилилось давление на оппозицию. Об этом 5-tv.ru заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул.

«Но оказалось, что никакой хорошей и благополучной жизни у нас нет, потому что у нас выросли цены на энергоресурсы, на товары, у нас все подорожало в разы. У нас закрывают провластие Кишинева — они закрывают у нас СМИ, то есть у нас нет свободы слова», — сказала политик по итогам съезда оппозиционных партий Молдавии в Москве.

Она отметила, что ее личное отношение по поводу вступления Молдавии в ЕС негативное — и такого же мнения придерживаются жители Гагаузии. При этом Гуцул напомнила, что еще десять лет назад жители автономии на референдуме заявили, что при потере Молдавией независимости они оставляют за собой право на самоопределение.

Ранее 5-tv.ru писал, что на предстоящих выборах в Молдавии оппозиционные партии объединятся в электоральный блок под названием «Победа».

+13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
93.44
-0.65 99.58
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:41
США могут передать Украине ракеты ATACMS на следующей неделе
21:35
Одним ударом: к чему может привести объединение оппозиции в Молдавии
21:33
Появились кадры транспортировки подбитого в зоне СВО танка Leopard
21:16
Жизнь пошла под откос? У Лерчек вновь образовался многомиллионный долг
20:57
В Китае заявили о возможности России нанести сокрушительный удар по Украине
20:38
Гуцул заявила, что жители Молдавии выступают против присоединения страны к ЕС

Сейчас читают

Гуцул заявила, что жители Молдавии выступают против присоединения страны к ЕС
Летевшего на концерт Мадонны россиянина не пустили на рейс из Стамбула в Мексику
Кровавый долг: украинцев предупредили о расплате за каждый цент от Запада
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок