Гуцул заявила, что жители Молдавии выступают против присоединения страны к ЕС

Жителям Молдавии несколько лет обещали красивую жизнь под обложкой ЕС, но в стране лишь выросли цены и усилилось давление на оппозицию. Об этом 5-tv.ru заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул.

«Но оказалось, что никакой хорошей и благополучной жизни у нас нет, потому что у нас выросли цены на энергоресурсы, на товары, у нас все подорожало в разы. У нас закрывают провластие Кишинева — они закрывают у нас СМИ, то есть у нас нет свободы слова», — сказала политик по итогам съезда оппозиционных партий Молдавии в Москве.

Она отметила, что ее личное отношение по поводу вступления Молдавии в ЕС негативное — и такого же мнения придерживаются жители Гагаузии. При этом Гуцул напомнила, что еще десять лет назад жители автономии на референдуме заявили, что при потере Молдавией независимости они оставляют за собой право на самоопределение.

Ранее 5-tv.ru писал, что на предстоящих выборах в Молдавии оппозиционные партии объединятся в электоральный блок под названием «Победа».