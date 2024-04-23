Москвалькова попросила Генпрокуратуру провести проверку в «Черном дельфине»

Омбудсмен получила обращение от заключенных.
Фото: Тутов Юрий / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Заключенные из исправительной колонии № 6, более известной как «Черный дельфин» пожаловались на неправомерные действия сотрудников учреждения. Из-за этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку.
«Обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку», — написала омбудсмен в Telegram-канале.
Москалькова подчеркнула, что держит ситуацию на контроле.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких условиях содержатся заключенные на пожизненном. Такая мера пресечения и грозит устроившим теракт в «Крокус Сити Холле» боевикам.
Какие изменения претерпевает психика заключенных в исправительной колонии особого режима, рассказали вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников и психиатр Владимир Каторгин.
Читайте также
71%
-0.19 99.36
-0.22
Нашли ошибку?