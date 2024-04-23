Москвалькова попросила Генпрокуратуру провести проверку в «Черном дельфине»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 14 0

Омбудсмен получила обращение от заключенных.

Москвалькова попросила Генпрокуратуру провести проверку в «Черном дельфине»

Фото: Тутов Юрий / ТАСС

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Заключенные из исправительной колонии № 6, более известной как «Черный дельфин» пожаловались на неправомерные действия сотрудников учреждения. Из-за этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку. 

«Обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку», — написала омбудсмен в Telegram-канале.

Москалькова подчеркнула, что держит ситуацию на контроле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких условиях содержатся заключенные на пожизненном. Такая мера пресечения и грозит устроившим теракт в «Крокус Сити Холле» боевикам.

Какие изменения претерпевает психика заключенных в исправительной колонии особого режима, рассказали вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников и психиатр Владимир Каторгин.

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