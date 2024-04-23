Карлсон раскрыл реальную причину конфискации активов России в пользу Украины

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Карлсон: США украдут конфискованные в пользу Украины активы России

Карлсон раскрыл реальную причину конфискации активов России в пользу Украины

Фото: STRINGER / ТАСС; 5-tv.ru

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Он также призвал законодателей США выступить против гонений на представителей канонической Украинской православной церкви.

Вашингтон примет законопроект о конфискации замороженных активов России для того, чтобы своровать их в собственный бюджет. Такое мнение высказал американский журналист Такер Карлсон. По его словам, несмотря на то, что деньги отправятся на Украину, именно оттуда элите Штатов будет проще их украсть.

«Законопроект позволит Байдену поместить замороженные российские активы в специальный фонд для Украины. Это будет восемь миллиардов долларов, которые правительство США только что украло у российских граждан без суда. Все эти деньги направляют на Украину, потому что нашему правящему классу гораздо легче воровать, когда они находятся в офшорах», — говорит он.

Журналист также призвал законодателей США выступить против гонений Киева на представителей канонической Украинской православной церкви. Он заявил, что на деньги американских христиан Белый дом фактически спонсирует тиранию на Украине.

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