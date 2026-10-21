Россия и КНДР подписали обновленное соглашение по борьбе с преступностью

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Генеральные прокуроры двух стран обсудили противодействие терроризму, незаконному обороту оружия и наркотиков.

Фото, видео: Telegram/Генпрокуратура России/genprocrf; 5-tv.ru

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О борьбе с преступностью говорили сегодня в Москве. Россия и КНДР подписали там обновленное соглашение о сотрудничестве. Александр Гуцан выразил благодарность коллеге за вклад Пхеньяна в освобождение приграничья после вторжения боевиков ВСУ.

Кроме того, генеральные прокуроры двух стран обсудили противодействие терроризму, незаконному обороту оружия и наркотиков, а также киберпреступности.

«В текущих условиях особое значение приобретает взаимодействие наших ведомств в борьбе с общими угрозами, в их числе международный терроризм, транснациональная организованная преступность, незаконный оборот оружия, наркотиков, киберпреступность. Считаю очень важным развивать прямые контакты на экспертном уровне, регулярно обмениваться значимой информацией, передовым опытом, обеспечивать согласованность позиций на международных площадках», — сказал генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.

Кроме того, российская сторона предложила корейским коллегам пройти обучение и повысить квалификацию на базе Университета прокуратуры России.

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