Тихий убийца: врач раскрыла самые опасные болезни для пенсионеров

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 21 0

Врач Эльвира Фесенко раскрыла самые опасные болезни для пенсионеров

Тихий убийца: врач раскрыла самые опасные болезни для пенсионеров

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Проблема с памятью также оказалась в антирейтинге специалиста.

Кандидат медицинских наук Эльвира Фесенко поделилась с изданием aif.ru списком самых опасных болезней, с которыми могут столкнуться люди после 65 лет. Так, этот антирейтинг не обошла и проблема с памятью.

Врач заявила, что пенсионерам стоит опасаться проблем с сердцем, особенно это касается гипертонии – это тихий убийца. Дело в том, что она долгое время прячет свои симптомы, чтобы потом внезапно удивить владельца. Среди ярких признаков – боль в груди, приступы сердцебиения и прочее.

Вторая болезнь связана с хрупкостью костей – с этим чаще сталкивается прекрасная часть человечества. Речь, например, об артрите, который вызывает боль в суставах и отечность. Третья болезнь пенсионеров – сахарный диабет второго типа, вызывающий проблема с сердцем, почками и глазами.

Крайне опасной болезнью врач выделяет катаракту. Она сильно сокращает уровень жизни, а спасти человека может операция по замене хрусталика глаза. Завершает свой список Фесенко проблемами с памятью, в таких случаях человек почти теряет способность заботиться о себе самостоятельно, поэтому ему обязательно нужна помощь. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, как не только сохранить память, но и улучшить ее в пожилом возрасте. Ученые также объяснили, почему такое происходит даже у не молодых людей.

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