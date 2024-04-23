«Будет нечем дышать»: шеф-повар назвал лучшие дрова и уголь для сочного шашлыка

Шеф-повар Максим Трофимов раскрыл самые эффективные дрова и угли для шашлыка
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Эксперт назвал два вида дров, а также предупредил покупателей готового угля.
Шеф-повар Максим Трофимов рассказал, что дубовые и березовые дрова отлично подходят для приготовления шашлыка. В комментарии NEWS.ru эксперт раскрыл и то, какие угли наиболее эффективны.
Дубовые и березовые дрова хороши тем, что дольше держат стабильную температуру, не попадая в крайние значения, они также дают больше всего жара. Что касается угля, то его стоит подбирать крупный, а не мелкий, чтобы было легче разжечь огонь. Все дело в воздухе, шеф-повар утверждает, что в случае с мелким углем ему «будет нечем дышать».
«Чем крупнее уголь, тем больше кислорода и больше шансов, что вы быстрее разожжете свой мангал», — утверждает Максим Трофимов.
Шеф-повар подвел итог — правильно и быстро разжечь мангал можно с помощью трех вещей, это крупный уголь из магазина, а также березовые и дубовые дрова.
Ранее 5-tv.ru писал о секретах создания вкуснейшего шашлыка — их предложили опытные шеф-повара.
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