Власти Таиланда согласовали 60-дневный безвизовый режим для россиян

Когда новые правила вступят в силу?

Правительство Таиланда согласовало 60-дневный безвизовый режим для граждан России. Об этом сообщает газета Khaosod, ссылаясь на решение таиландского кабмина.

В частности, власти согласились с предложением МИД Таиланда об освобождении от получения виз владельцев российских паспортов, которые посещают королевство в туристических целях на срок не более 60 дней. Соответствующий режим вступит в силу с 1 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила возможность полной отмены виз между Россией и Китаем. Граждане Поднебесной, отмечает дипломат, уже давно «облюбовали» Москву и Петербург, что показывает их неподдельный интерес к стране.