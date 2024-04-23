«Недостаточно»: Генпрокуратура о принимаемых антитеррористических мерах в России

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Евгения Романова
Евгения Романова 12 0

Генпрокуратура заявила о недостаточных антитеррористических мерах

«Недостаточно»: Генпрокуратура о принимаемых антитеррористических мерах в России

Фото: www.globallookpress.com / Alexey Belkin

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В прошлом году правоохранители выявили более 200 тысяч нарушений.

В России существенно возросли риски совершения диверсий и терактов, принимаемых мер недостаточно. Такое заявление сделал первый заместитель генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин в ходе заседания комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Он подчеркнул, что в 2023 году проводилась проверка безопасности мест массового пребывания людей, критически важных объектов. Правоохранители смогли выявить свыше 200 тысяч нарушений.

«О чем это говорит? О том, что принимаемые меры по противодействию террористическим угрозам еще недостаточны», — сказал Разинкин.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Брянске был задержан сторонник украинских националистов, готовивший теракт в регионе. По данным ФСБ, мужчина является гражданином России, но исповедует украинскую националистическую идеологию.

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