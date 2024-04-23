«Сфабрикованные истории»: Эрдоган заявил о новом порядке на Южном Кавказе

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 37 0

Эрдоган: в регионе Южного Кавказа устанавливается новый порядок

«Сфабрикованные истории»: Эрдоган заявил о новом порядке на Южном Кавказе

Фото: Reuters / Umit Bektas

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Что именно имел в виду президент Турции?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян понимает, что в регионе Южного Кавказа выстраивается новый порядок. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Пришло время отбросить беспочвенные воспоминания. Всегда лучше действовать в соответствии с реалиями времени, чем опираться на сфабрикованные истории, не имеющие никакой связи с реальностью. Теперь это понял и Пашинян», — передает слова турецкого лидера издание Hurriyet.

Эрдоган отметил, что в регионе должна начаться «новая эра», если Ереван выберет «путь создания новых начал для светлого завтра». Это стало одним из первых заявлений Эрдогана после его визита в Ирак, который местные СМИ называют историческим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сказал Алиев об отношениях Азербайджана и России.

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