«Сфабрикованные истории»: Эрдоган заявил о новом порядке на Южном Кавказе

Эрдоган: в регионе Южного Кавказа устанавливается новый порядок
Фото: Reuters / Umit Bektas
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Что именно имел в виду президент Турции?
Премьер-министр Армении Никол Пашинян понимает, что в регионе Южного Кавказа выстраивается новый порядок. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Пришло время отбросить беспочвенные воспоминания. Всегда лучше действовать в соответствии с реалиями времени, чем опираться на сфабрикованные истории, не имеющие никакой связи с реальностью. Теперь это понял и Пашинян», — передает слова турецкого лидера издание Hurriyet.
Эрдоган отметил, что в регионе должна начаться «новая эра», если Ереван выберет «путь создания новых начал для светлого завтра». Это стало одним из первых заявлений Эрдогана после его визита в Ирак, который местные СМИ называют историческим.
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