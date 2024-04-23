Путин на встрече с Подносовой поднял вопрос загруженности судов: «Надо разобраться»

Между тем президент пожелал новую председателю Верховного суда России успехов в работе.

Сегодня большим нерешенным вопросом остается загруженность судов. С ним нужно разобраться, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с новым председателем Верховного суда Ириной Подносовой.

Подносова была утверждена на позицию 17 апреля по решению Совета Федерации сроком на шесть лет. Она сменила на этом посту Вячеслава Лебедева, который ушел из жизни 23 февраля в возрасте 80 лет. На данной должности он проработал 35 лет.

Сегодня в Кремле Путин провел первую встречу с Подносовой. В начале он поздравил ее с назначением и пожелал успехов в работе. Затем президент поспешил отметить важные вопросы, которые нуждаются в решении. В частности, особое внимание уделили проблеме загруженности судов.

«Конечно, в таком огромном деле всегда много вопросов. Один из них — это загруженность судов. И в этой связи, Вы знаете, разные предложения сформулированы, в том числе и Верховным судом. Надо с этим как следует разобраться, поработать», — сказал Путин.

Также президент отдельно подчеркнул необходимость заняться теми решениями, которые находятся на рассмотрении в Госдуме. Некоторые из них, по его словам, тонкие, «связанные с возможность. принятия внесудебных решений, в том числе по задолженности».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин провел переговоры с главой Азербайджана — встреча прошла в Кремле. В начале беседы президент отметил значимую роль отца Ильхама Алиева в возведении Байкало-Амурской магистрали.