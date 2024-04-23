Перспективы нейтронных исследований обсудили на заседании Президиума РАН

О важности программы развития синхротронных и нейтронных исследований говорили сегодня на заседании Президиума Российской академии наук. Немногим ранее ее продлили до 2030 года. На реализацию планируется направить около 450 миллиардов рублей. В рамках программы в стране формируется целая сеть уникальных научных комплексов «мегасайенс».

Директор Курчатовского Института напомнил, как после разделения СССР пришлось провести колоссальную работу, чтобы отрасль не деградировала. Тогда возникла парадоксальная ситуация — Россия была единственной республикой без собственной академии наук.

«В каждой республике была Академия наук, был университет и фактически мощное периферийное, периферическая система науки была в советском союзе. Мы в один час это потеряли. Фактически страна оказалась, в ней осталось всего лишь несколько центров, меньше 10 распределенных по всей стране и это сделало нас полностью уязвимыми», — подчеркнул президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

В последующие годы Россия вернула себе лидирующие позиции — была сформирована полноценная сеть научных институтов и построены установки для исследований. Они позволили сделать ряд прорывных открытий в химии, физике, биологии, медицине и многих других отраслях.