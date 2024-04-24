«Шлет отчеты»: Филипп Киркоров рассказал о новой сиделке отца

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 15 0

Киркоров назвал заботливой и внимательной новую сиделку отца

«Шлет отчеты»: Филипп Киркоров рассказал о новой сиделке отца

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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В этом году в жизни Бедроса появились сразу две важные женщины.

Народный артист РФ Филипп Киркоров поделился новостями о папе Бедросе. Этим летом музыканту исполнится уже 92 года.

Здоровье пока не подводит, кроме того, у него появилась новая сиделка Татьяна. Издание «Страсти» пишет, что Филипп Бедросович, судя по всему, об отце особо не беспокоится.

В интервью он отметил, что надеется устроить праздник в честь дня рождения родителя 2 июня. Он также одобрил помощницу отца, недавно взявшую на себя бытовые вопросы и помощь пожилому певцу. Женщина нашлась ответственная и сердечная.

«Татьяна, которая сейчас сидит с Бедросом, — прекрасный человек, добрая, внимательная, заботливая. Каждый день мне шлет отчеты, как Бедрос поживает, что он ел, что он пил. Фотографии присылает», — сказал Киркоров.

Родитель поп-короля сам нашел себе сиделку. Она быстро влилась в работу и завоевала доверие всей семьи.

Филипп Бедросович показал журналистам отчеты Татьяны о буднях подопечного. Ничего не таит, пишет о его питании, прогулках и даже посиделках на лавочке и общении с соседями.

Ранее 5-tv.ru писал, что новая пассия появилась в жизни 91-летнего отца Киркорова.

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