«Шлет отчеты»: Филипп Киркоров рассказал о новой сиделке отца
Киркоров назвал заботливой и внимательной новую сиделку отца
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В этом году в жизни Бедроса появились сразу две важные женщины.
Народный артист РФ Филипп Киркоров поделился новостями о папе Бедросе. Этим летом музыканту исполнится уже 92 года.
Здоровье пока не подводит, кроме того, у него появилась новая сиделка Татьяна. Издание «Страсти» пишет, что Филипп Бедросович, судя по всему, об отце особо не беспокоится.
В интервью он отметил, что надеется устроить праздник в честь дня рождения родителя 2 июня. Он также одобрил помощницу отца, недавно взявшую на себя бытовые вопросы и помощь пожилому певцу. Женщина нашлась ответственная и сердечная.
«Татьяна, которая сейчас сидит с Бедросом, — прекрасный человек, добрая, внимательная, заботливая. Каждый день мне шлет отчеты, как Бедрос поживает, что он ел, что он пил. Фотографии присылает», — сказал Киркоров.
Родитель поп-короля сам нашел себе сиделку. Она быстро влилась в работу и завоевала доверие всей семьи.
Филипп Бедросович показал журналистам отчеты Татьяны о буднях подопечного. Ничего не таит, пишет о его питании, прогулках и даже посиделках на лавочке и общении с соседями.
Ранее 5-tv.ru писал, что новая пассия появилась в жизни 91-летнего отца Киркорова.
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