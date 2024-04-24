У Бузовой неожиданное увлечение: «Я впервые попробовала, и мне понравилось»

Такой простой способ украсить свою жизнь знаменитость открыла лишь недавно, теперь призывает всех следовать ее примеру.

Телеведущая и певица Ольга Бузова наконец-то научилась отдыхать и выяснила, что это, оказывается, приятно. Своим открытием она поделилась с корреспондентами издания «Страсти» на гала-ужине «Премии Муз-ТВ 2024. Возвращение». По словам селебрити, ее жизнь здорово изменилась после этого открытия и заиграла новыми красками.

Как рассказала Бузова, теперь раз в неделю она устраивает себе выходной. Удивительно, рассуждает звезда «Дома-2», насколько близко было это гениальное решение, как просто было дотянуться до важного знания.

Регулярный отдых — то, что артистка открыла только недавно. Прежде она соглашалась принимать участие в таком количестве проектов, что для расслабления просто не находилось времени.

«Я впервые это попробовала и мне понравилось. Пока есть возможность, я стараюсь один раз в неделю делать себе выходной. Это очень трудно мне дается, потому что если встает какой-нибудь интересный проект, то я всегда отдаю предпочтение в пользу работы», — поделилась Ольга Бузова.

Звезда подчеркнула, что нельзя тратить выходной даже на приятные дела вроде похода в маникюрный салон или к косметологу. Главная задача — проснуться без будильника, когда выспишься, никуда не спешить и посвятить время ничегонеделанию. По словам селебрити, такой формат отдыха помогает ей «эмоционально наполняться».

Ранее, писал 5-tv.ru, теледива сравнила своего бывшего мужа-футболиста Дмитиря Тарасова с животным. Знаменитости развелись в далеком 2016 году, но до сих пор не могут простить друг другу прежние обиды. И всегда находят способ упомянуть это в интервью.