Возраст любви не помеха: с кем у Александры Захаровой новый роман

Дочь Марка Захарова решила снова попытаться счастье на личном фронте после неудачи в карьере. Ее не смутил и возраст ухажера.

Дочь Марка Захарова после многих лет одинокой жизни открыла сердце для новой любви. Бывшую актрису театра «Ленком» подозревают в романе с многодетным бизнесменом Михаилом Панченко, подробности сообщил NEWS.ru.

Пару заметили вместе на похоронах актера Александра Ширвиндт, где предприниматель не отходил от своей подруги и все время держал ее за руку. В начале апреля они уже выходили в свет во время на презентации книги отца Захаровой «Театральная фантазия на тему… Мысли благие и зловредные».

Новый кандидат моложе актрисы на десять лет, подробности своей личной жизни Захарова не комментирует, как и возникновение такого союза, ведь Панченко не связан с театром или творческой сферой. В отличие от немногочисленных экс-ухажеров знаменитости и ее бывшего супруга Владимира Стеклова, с которым она прожила вместе долгих девять лет.

Успех в актерской сфере и знаменитое имя негативно сказались на романтичных отношениях артистки. Будучи единственной и обожаемой дочерью Марка Захарова, от нее отгоняли всех неугодных ухажеров.

Отец беспокоился, что никто из них не хотел сделать дочь счастливой, а лишь стремился достичь своих корыстных целей. Однако именно такая опека оказала медвежью услугу и многие годы актриса полагалась только на себя, не обременяясь созданием семьи и рождением детей.

Личная жизнь Панченко также не задалась. Со своей бывшей женой Ксенией Константиновой и тремя детьми предприниматель не проживает уже два года.

Вместе с отношениями пошла на спад и карьера актрисы. Попытки добиться признания прав на театральные постановки отца не увенчались успехом, поэтому актриса оставила для себя карьеру и попыталась снова добиться удачи в любви.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Захарова проиграла суд по авторским правам на произведения отца.