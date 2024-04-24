Выгодный отдых: в каком месяце лучше всего брать отпуск

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 25 0

«Авито Работа»: в мае невыгодно брать отпуск или отгулы из-за праздничных дней

Выгодный отдых: в каком месяце лучше всего брать отпуск

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Zoonar.com / Ian Iankovskii

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Провести время на пляже или дома с семьей хочет каждый, однако для перерыва от работы стоит подгадать правильное время.

Брать отгул или отпуск в мае невыгодно, намного лучше рассмотреть для отдыха июль, август или сентябрь. Об этом в беседе с изданием Lenta.ru рассказали эксперты платформы «Авито Работа».

При расчете отпускных обычно учитывается средний дневной заработок за последние 12 месяцев, умножающийся на количество дней отдыха, не беря при этом во внимание различные «переменные» в виде возможных больничных, повышений или переходов на новое рабочее место.

«Это важно, так как зарплата зависит от числа отработанных дней в месяце. Поэтому для того, чтобы получить больше отпускных, лучше выбирать месяцы с большим количеством рабочих дней. В 2024 году такими месяцами будут июль (23 дня), август (22 дня) и октябрь (23 дня)», — говорится в материале издания.

Именно поэтому, отмечают специалисты платформы, уходить в отпуск или же брать лишние выходные в мае не стоит. В этом месяце всего 20 рабочих дней, а значит отпускные придут в значительно меньшем размере.

Получить отгулы возможно благодаря сверхурочным, работе в праздники и выходные.

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Выгодный отдых: в каком месяце лучше всего брать отпуск

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