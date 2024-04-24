Минфин начал принудительную перерегистрацию Альфа-Банка в Россию

Минфин России обратился в Арбитражный суд Московской области с иском о приостановлении иностранного участия в «АБ Холдинге», который владеет Альфа-Банком. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.

По данным министерства, иностранные владельцы на Кипре в условиях антироссийских санкций совершают действие, которые мешают деятельности Альфа-Банка и его организации — АО «АльфаСтрахование».

В ведомстве также подчеркнули, что «АБ Холдинг» включен в перечень экономически значимых организаций России и это дает право Минфину РФ ходатайствовать перед судом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что лишенный лицензии «КИВИ Банк» ликвидирован по решению суда.