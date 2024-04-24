«Я, как психолог…»: Блиновская в суде в слезах умоляет отпустить ее из СИЗО

На слушаниях по избранию меры пресечения блогер не смогла сдержать эмоции.

Скандально известная «королева марафонов» Елена Блиновская умоляет освободить ее под домашний арест, ссылаясь на благополучие детей. Блогер не смогла сдержать эмоции в суде во время слушаний по избранию меры пресечения, передает корреспондент 5-tv.ru.

«Я, как психолог, знаю как никто другой, как сильно влияет отсутствие родителя на психику детей. Я ознакомилась с результатами психологической экспертизы моих детей. Их слова, их рисунки о многом мне говорят», — сказала Блиновская.

Раскрывать подробности результатов наследников инфлюэнсер не стала «ради сохранения достоинства» детей.

Дело Блиновской — один из самых громких скандалов прошлого года. Блогера обвиняют в неуплате налогов на сумму в 1,4 миллиарда рублей. Также следствие инкриминирует ей легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, и неправомерный оборот средств платежей.

Долгое время «королева марафонов» находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений знаменитости. Блиновская организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу. Теперь она находится в СИЗО. Ее муж Алексей недавно подписал контракт об участии в спецоперации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что следствие попросило суд продлить арест Елене Блиновской.