«Я, как психолог…»: Блиновская в суде в слезах умоляет отпустить ее из СИЗО

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 50 0

Елена Блиновская плачет и просит отпустить ее под домашний арест ради детей

«Я, как психолог…»: Блиновская в суде в слезах умоляет отпустить ее из СИЗО

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

На слушаниях по избранию меры пресечения блогер не смогла сдержать эмоции.

Скандально известная «королева марафонов» Елена Блиновская умоляет освободить ее под домашний арест, ссылаясь на благополучие детей. Блогер не смогла сдержать эмоции в суде во время слушаний по избранию меры пресечения, передает корреспондент 5-tv.ru.

«Я, как психолог, знаю как никто другой, как сильно влияет отсутствие родителя на психику детей. Я ознакомилась с результатами психологической экспертизы моих детей. Их слова, их рисунки о многом мне говорят», — сказала Блиновская.

Раскрывать подробности результатов наследников инфлюэнсер не стала «ради сохранения достоинства» детей.

Дело Блиновской — один из самых громких скандалов прошлого года. Блогера обвиняют в неуплате налогов на сумму в 1,4 миллиарда рублей. Также следствие инкриминирует ей легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, и неправомерный оборот средств платежей.

Долгое время «королева марафонов» находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений знаменитости. Блиновская организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу. Теперь она находится в СИЗО. Ее муж Алексей недавно подписал контракт об участии в спецоперации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что следствие попросило суд продлить арест Елене Блиновской.

+10° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
93.29
0.04 99.56
0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:33
Блогера Елену Блиновскую оставили в СИЗО до конца июля
15:32
Следователи просят немедленно уволить Алексея Блиновского с воинской службы
15:32
Армия России поразила цех производства украинских дронов в зоне спецоперации
15:25
В России хотят ужесточить наказание за диверсии
15:19
«Я, как психолог…»: Блиновская в суде в слезах умоляет отпустить ее из СИЗО
15:16
Командир ВСУ Булацик заочно осужден на 18 лет за атаку нефтебазы под Брянском

Сейчас читают

Без УДО? Ефремов и его адвокат не подали ходатайство о досрочном освобождении
В Санкт-Петербурге молодой человек жестоко зарезал свою жену
Чекалиных заподозрили в попытке попиариться на разводе
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео