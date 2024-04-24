«Каждый год это делаю»: Ярмольник отреагировал на слухи о госпитализации

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 64 0

Леонид Ярмольник проходил плановое обследование в больнице

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Актер уже вовсю работает в театре.

70-летний актер Леонид Ярмольник опроверг слухи об экстренной госпитализации. На самом деле артист проходил плановый чекап. В эксклюзивном комментарии корреспонденту 5-tv.ru артист намекнул, что ложную информацию может кто-то продавать.

«МРТ я проходил и анализ крови сдавал. Каждый год это делаю. А то, что что разводят какие-то медсестры, ну как с этим бороться», — поражается Ярмольник.

Актер после посещения медицинского заведения уже во всю работает, сейчас, например, он возвращается с репетиции из театра.

Ранее в СМИ появилась неподтвержденная информация об экстренной госпитализации Леонида Ярмольника и его жены Оксаны. Сообщалось, что у супруги повысилось давление до критических значений, а у Леонида был сильный кашель и также повышенное давление.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как себя чувствует 75-летний Куклачев после инфаркта. Дрессировщик Юрий Куклачев перенес обширный инфаркт. Как прошла операция и как чувствует себя артист, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

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