Красивая жизнь закончилась: все имущество семьи Блиновской выставили на продажу

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 13 0

Адвокат Сальникова: имущество Блиновской будет продано для погашения долгов

Красивая жизнь закончилась: все имущество семьи Блиновской выставили на продажу

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Адвокат рассказала о попытках блогера погасить задолженность по налогам.

Имущество блогера Елены Блиновской выставили на продажу для погашения налоговых задолженностей. Об это сообщила адвокат Наталья Сальникова РИА Новости.

«Семья предпринимает все попытки для того, чтобы погасить недоимку», — призналась Сальникова.

Долгое время «королева марафонов» находилась под домашним арестом по делу о неуплате налогов, но меру пресечения изменили из-за нарушений.

Блиновская организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу. Теперь она находится в СИЗО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что следователи просят немедленно уволить Алексея Блиновского с воинской службы. Он является фигурантом того же дела, что и его супруга. 

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