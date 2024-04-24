Следователи просят немедленно уволить Алексея Блиновского с воинской службы

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 88 0

Муж скандально известного блогера скрыл информацию о том, что привлечен к уголовной ответственности.

Следователи просят немедленно уволить Алексея Блиновского с воинской службы

Фото: Пресс-служба Пресненского суда / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Муж скандально известного блогера Елены Блиновской, бизнесмен Алексей Блиновский, нелегально подписал контракт с Минобороны России. Алексей скрыл информацию о том, что привлечен к уголовной ответственности. Об этом стало известно из документа следственного отдела.

На данный момент следователи требуют расторжения контракта о военной службе и обращаются к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

«Учитывая, что Блиновским А. В. сокрыта информация о привлечении его к уголовной ответственности и участии в управлении коммерческими организациями, руководствуясь ч. 4 ст. 21 ст. 38 УПК РФ, ч. 1 ст. 7 ФЗ „О Следственном комитете РФ“, прошу Вас организовать мероприятия по неукоснительному соблюдению п. 54-55 вышеуказанного приказа и незамедлительно рассмотреть вопрос об увольнении со службы Блиновского», — отмечается в документе.

5-tv.ru

Адвокат Блиновского Эльман Пашаев в беседе с корреспондентом 5-tv.ru сообщил, якобы Алексей проходит службу в зоне СВО на законных основаниях.

Дело Блиновской — одно из самых громких расследований последних двух лет. Блогера обвиняют в неуплате налогов на 1,4 миллиарда рублей. Также следствие инкриминирует ей легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, а также неправомерный оборот средств платежей.

Алексей Блиновский проходит обвиняемым по тому же уголовному делу, что и его жена, королева марафонов. У пары есть четверо детей: сын Всеволод, близнецы Платон и Мирон, а также дочь Аврора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что следствие попросило суд продлить арест Елене Блиновской.

Тема:
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