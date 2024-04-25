Итог удивил: миллионер из США попытался сколотить капитал с нуля за год

Чего бизнесмену удалось добиться в ходе эксперимента?

Американскому миллионеру Майку Блэку наскучила жизнь в богатстве и роскоши, поэтому он решил провести эксперимент. Мужчина специально лишил себя денег и недвижимости, чтобы доказать, что сможет заработать миллион долларов с нуля, сообщает Daily Mail.

«Я знал многих людей, которые потеряли все во время пандемии и впали в настоящую депрессию. У меня даже был друг, который за одну ночь потерял бизнес на десять миллионов долларов», — объяснял миллионер свою мотивацию.

Он хотел на собственном примере показать, что без славы и начального капитала сможет добиться тех же высот, что и раньше. Но это оказалось труднее, чем он думал.

Тяжелый труд, нехватка денег и связей, голод подкосили здоровье бывшего миллионера. По его словам, за эти месяцы у него развилась боль в суставах и два аутоиммунных заболевания, которые привели к хронической усталости.

Чтобы не довести себя окончательно, Майк вернулся к приятной привычной жизни богача. Блэк продержался десять месяцев в обычной жизни, сумев заработать 64 тысячи долларов, не учитывая расходы.

Сумма сравнима со средней годовой зарплатой в США. Блэк пришел к выводу, что важно всегда помнить о помощи нуждающимся.

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