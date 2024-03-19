Не жили богато: какие фразы из детства «приучают» всю жизнь мало зарабатывать

Годы идут, цены растут, а зарплата не меняется — эта проблема знакома многим. После тщетных поисков новой работы подозрения падают на черную полосу в жизни, родовое проклятье или потерю профессиональной хватки. Однако все дело в финансовом потолке.

Как «диагностировать» у себя финансовый потолок и какими способами от него легко избавиться, эксклюзивно Пятому каналу рассказал психолог, гипнолог и ментор по богатому мышлению Виталий Наумов.

Что такое финансовый потолок

Финансовым потолком называют конкретную сумму, больше которой долгое время никак не получается заработать. Сколько бы усилий ни прилагалось, ситуация не меняется.

Чаще всего люди пытаются увеличить свой доход с помощью дополнительного образования или курсов повышения квалификации. Такие инструменты позволяют расти вширь, но не вверх.

«То есть он не развивает новые роли, а идет как специалист. Вроде бы уже столько все узнает. Кажется, что у него много всего, но, к сожалению, он делает не те действия, он не меняет мышление», — объяснил Наумов.

«Симптомы» и причины финансового потолка

Наличие финансового потолка обуславливается целым рядом причин. И для каждого уровня дохода они разные.

Доход до 150 тысяч рублей.

Как правило, текущей зарплаты не хватает на крупные покупки, поэтому у первой категории лиц есть один или несколько кредитов.

«Кредиты убивают мечту. Потому что когда человек получает зарплату, у него сразу же мысль — как погасить кредит. А где внимание, там и энергия. У него вся энергия направлена на отдать, а не на приумножить. Поэтому энергии для движения вперед нет», — пояснил психолог.

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Кроме того, при низком доходе присутствует и вторая проблема — слабая финансовая грамотность. Человек не анализирует свои доходы и расходы, не задумывается о вариантах накопления и не использует силу сложного процента, о которой писал лауреат Нобелевской премии Альберт Эйнштейн.

«Помните, что мы можем управлять тем, что мы знаем. Мы можем управлять тем, что мы осознаем», — добавил эксперт.

Дополнительной причиной образования финансового потолка также служат неверные установки. Например, чтобы больше зарабатывать, нужно больше работать. Если стать богатым, все будут завидовать. Богатые — хитрые и жадные, а бедные — честные.

Доход 200 — 350 тысяч рублей.

На этом уровне дохода могут повторяться как факторы с предыдущего этапа, так и формироваться новые.

Так, мнимая стабильность может быть причиной образования финансового потолка.

«Человек зарабатывает, и у него жизнь за окном не меняется. Уже на протяжении пяти лет у него одна зарплата. Такой штиль. Он ничего не делает, чтобы идти в развитие. И так нормально, и так хорошо. Но если брать уровень инфляции, то в реальности он все меньше получает», — указал на проблему Наумов.

А мешать росту заработка может, наоборот, эмоциональная нестабильность.

«Это как американские горки. Когда заработал деньги — молодец, все классно. Как только деньги кончились, сразу же настроение падает», — привел пример специалист.

Уныние и разочарование вводят в стресс, и человек уже совершает действия из дефицита. Тут работает принцип «Что посеешь, то и пожнешь». Дефицитарные события влекут за собой новый спад и новую неудачу.

Доход свыше миллиона рублей.

При таком заработке бизнесмен или топ-менеджер уже позволить себе все, что он хочет. Качество жизни заметно повышается, а с ним, как ни странно, пропадает мотивация.

«И тогда нет страсти, нет того огонька, чтобы что-то делать. И человек просто начинает жить в повторяющемся сценарии», — отметил гипнолог.

Он напомнил, что любая система стремится к стабильности. И если уровень нормы не меняется, то постепенно происходит деградация.

Другая распространенная проблема миллионеров — это страх. Предприниматель с высоким доходом, по его мнению, рискует стать объектом зависти, нажить себе врагов и оказаться на прицеле у бандитов.

«Ценность безопасности нарушена. И получается, она выше, чем ценность богатства. И все — человек дальше просто не идет», —сказал эксперт.

Следующая причина появления финансового потолка — это нарушение взаимодействия с друзьями или близкими. Желая получить их расположение или любовь, миллионер покупает им какие-то вещи или услуги, что приводит к зависимости.

«Он каждый раз дает им рыбку, а не учит делать удочку. И в следующий раз, если он вдруг не пришел и не подарил дорогую игрушку, то его уже начинают обвинять», — привел пример Наумов, добавив, что подобные негативные реакции обесценивают результаты труда.

Человек даже может испытывать чувство вины, что смог накопить больше денег, чем все вокруг. Это приводит к сбою в работе надпочечников и выбросу кортизола (гормона стресса — Прим.ред).

«Они в сто раз, практически в сотни раз больше, чем та железа (гипофиз — Прим.ред.), которая вырабатывает гормон радости. И проблема в том, что кортизол не выводится из организма до трех лет. При этом гормоны радости живут всего лишь 15-20 минут. Получается, человек заливает ядом те моменты радости, которые он получает от того уровня жизни, и в итоге опять же умирает», — подвел итог психолог.

Почему одни умеют зарабатывать деньги, а другие нет

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Если сравнить двух сотрудников с разным уровнем зарплаты, то вывод получится только один: ни рабочее место, ни модель смартфона, ни марка ноутбука глобально не влияют на результаты труда. Ведь все работают в одних и тех же программах, нажимают одинаковые клавиши и проводят в офисе равное количество часов.

«Явно дело не в инструментах, Дело в том, как мы к этому подходим, дело в мышлении. И вот здесь важно развивать другие роли. Эйнштейн сказал: „А что если времени не существует? А что, если только существует скорость передвижения объекта в пространстве?“. И чтобы кратно расти, важно покупать скорость других людей», — ответил специалист.

Люди высоких достижений сначала ищут под свою цель хороших исполнителей. После этого они думают о том, какие их необходимы способности. И только в крайнем случае смотрят, какие под эту задачу необходимые знания.

Люди с бедным мышлением делают все наоборот. Они сначала очень долго учатся, а потом реализуют свои знания для целей других людей.

Какие наставления родителей мешают зарабатывать

Ребенок до семи лет получает от родителей, бабушек, дедушек, воспитателей и педагогов 80% знаний. В последующие годы на этот базис просто идет дополнение.

То есть малыш неосознанно перенимает от своих близких или от авторитетных фигур основные жизненные установки. И если заложенная стратегия не подразумевает благосостояние, потом во взрослом возрасте очень сложно его добиться.

В России большинство детей воспитывались следующими фразами:

Не жили богато, нечего и начинать.

Раскулачивание, ссылки, война, перестройка, дефолт, кризис — предыдущие поколения пережили множество травмирующих событий. Семьи в одночасье лишались всего нажитого, поэтому в сознании закрепилась бессмысленность заработка.

«Получается, ценность безопасности выше, чем ценность богатства. Как человек туда доходит, он сразу же начинает саботировать свой доход, потому что это опасно для жизни», — подтвердил гипнолог.

Молчи, за умного сойдешь.

«Не высовывайся», «Тебе что, больше всех нужно?», «Сиди тише воды, ниже травы» — подобные фазы формируют у ребенка синдром самозванца. Во взрослом возрасте он испытывает чувство неуверенности, связанное с рабочими достижениями.

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Проявлять себя, добиваться повышения кажется опасным. Он боится осуждения или порицания, а также считает, что не справится со своими обязанностями.

«Часто бывает, что человек доводит себя до перфекционизма, что все приходится делать идеально. А так как идеально сделать невозможно, перестает делать вообще. Они очень много учатся, но в один прекрасный момент понимают, что они ходят не за знаниями, а за тем, чтобы повысить свою самооценку», — объяснил он.

Что сидишь ничего не делаешь, хотя бы в комнате уберись.

Такая установка заставляет постоянно работать. Отдых вызывает чувство вины, тревогу и душевные терзания. Длительный отпуск кажется пыткой и потерей времени.

В итоге человек не отдыхает, но и не работает.

«Если мы работаем в неделю больше 52 часов, следующую неделю мы в разы теряем продуктивность и эффективность. Отдыхать нужно тогда, когда ты еще не устал. Но если я не умею подзаряжать свои батарейки, я вряд ли кратно вырасту», — отметил эксперт.

Не в деньгах счастье.

Безобидное утверждение заставляет ребенка делать выбор — быть богатым или быть счастливым. Достижение и того, и другого кажется невозможным.

Не имей сто рублей, а имей сто друзей.

Известная поговорка превращает человека в денежного курьера. Он получает зарплату, чтобы распределить ее на маму, сестру, ребенка и так далее. Их финансовые потребности выглядят значимее собственных. И в итоге тот, кто заработал, ставит себя на последнее место. А если для себя все равно ничего не остается, мотивация расти не появится.

Как убрать финансовый потолок

Практические советы помогут избавиться от финансового потолка и привлечь в жизнь более значимые суммы.

Сменить установку с «иметь» на «быть».

«Когда у меня будут деньги, я куплю квартиру» — мечта выдает созависимость. Деньги выступают гарантом свободы и необходимым инструментом выживания.

Такое отношение требуется поменять на «Деньги — это аплодисменты мира под реализацию наших амбициозных целей». Тогда заработок станет эквивалентом полезности для общества, страны, мира.

Забыть, откуда мы пришли, и помнить, куда направляемся.

«Я попрошу вас не представлять меня в костюме Деда Мороза с шапкой. Не представляете меня с бородой. Согласитесь, чтобы не представить меня в костюме Деда Мороза, пришлось сначала представить. Так работает наша психика», — привел пример психолог.

Психика не воспринимает частицу «не». Поэтому важно забыть все текущие проблемы и задумается о цели и о том, как себя вести, привлекая большие деньги, с кем общаться, что делать. Поначалу придется убедить себя, что желаемое уже произошло, и играть роль миллионера.

Работать над установкам

Богатство — это не много денег на счету, а внутреннее состояние изобилия.

«Бедные продают свое время, а богатые покупают время других людей. Важно менять свое мышление и свой подход», — заключил эксперт.

Беседы с психологом помогут выявить убеждения, формирующие финансовый потолок, и избавиться от них.