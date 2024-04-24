Обыски состоялись в Министерстве иностранных дел Молдавии

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии провела обыски в МИД страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В настоящий момент в структурах МИД проходят процессуально-уголовные мероприятия. В настоящее время они не привели к каким-либо задержаниям или назначению процессуальных норм. Мы сообщим подробности, когда это позволит расследование», — говорится в сообщении на странице прокуратуры в социальных сетях.

Прежде стало известно о следственных действиях в отношении главы консульского управления МИД Молдавии Василия Миркоша. По данным местных СМИ, его подозревают в причастности к «незаконной выдаче паспортов сотрудникам российских спецслужб, а также российским чиновникам и бизнесменам». Однако официально о факте задержания информации пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, к чему идет Молдавия в попытке создания авторитарной власти.