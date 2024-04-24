ФСИН представила новые образцы спецодежды для осужденных

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 31 0

Какие изменения внесли разработчики?

ФСИН представила новые образцы спецодежды для осужденных

Фото: Telegram / ФСИН России / fsinrussia

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Министр юстиции Константин Чуйченко и директор ФСИН Аркадий Гостев обсудили на совещании новые образцы одежды российских заключенных в исправительных учреждениях. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Известно, что новые фасоны станут более современными и менее мрачными.

«В ходе встречи были рассмотрены вопросы увеличения норм вещевого довольствия осужденных. Особое внимание было уделено внедрению новой специальной одежды для лиц, содержащихся в учреждениях УИС (уголовно-исправительной системы — Прим. ред.)», — отметили в ведомстве.

Были разработаны новые цвета и внешний вид формы, а также введены дополнительные предметы одежды и обуви. На совещании были рассмотрены образцы обновленных моделей спецодежды.

Отмечается, что одежда играет ключевую роль в процессе становления осужденных на путь исправления. Поэтому она должна быть современной и комфортной.

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Какие изменения претерпевает психика заключенных в исправительной колонии особого режима, рассказали вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников и психиатр Владимир Каторгин.

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