«Серьезное падение доллара»: чем обернется для Запада изъятие активов России

По мнению эксперта Максима Чиркова, конфискация и передача активов принесет западной экономике больше ущерба, чем выгоды.

Передача Украине замороженных российских активов необязательно обернется потерями для Москвы. Есть возможность вернуть их в бюджет страны через конфискацию западных средств, полагает доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков. Свое мнение он высказал в интервью журналистам издания URA.RU.

«В России заморожено большое количество западных средств. В случае передачи российских активов Киеву, мы в долгу не останемся. В ответ мы конфискуем активы, которые есть у нас, принадлежащие иностранным держателям, в том же объеме. Это поможет такими образом стране вернуть российские, которые были заморожены», — отметил Чирков.

По словам специалиста, в экономическом плане такое развитие событий может даже обернуться выгодой для РФ. Если российские активы за рубежом отправятся на Украину, то конфискация станет справедливой ответной мерой, она поможет компенсировать ущерб и сохранить доверие к российской юрисдикции.

Помимо прочего, считает Максим Чирков, передача средств Украине может привести к падению курса доллара и укреплению рубля. Это ослабит западную экономическую инфраструктуру, так как она существует за счет постоянных вливаний из разных стран мира, а запланированные меры может и прервать часть денежных потоков.

«После передачи замороженных российских активов Киеву будет серьезное падение доллара. Рубль, в свою очередь, очень сильно укрепится, как и любые другие валюты, относительно нынешних резервных валют», — отметил Чирков.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Одной из ограничительных мер стала заморозка золотовалютного фонда Центробанка РФ. По данным главы Минфина Антона Силуанова, в 2022-м были заблокированы примерно 300 миллиардов долларов. На днях в США приняли законопроект о конфискации российских средств в пользу Украины.

Ранее, писал 5-tv.ru, Швейцария разблокировала свыше 300 миллионов долларов активов России.