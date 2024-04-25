Собянин: на майских праздниках парковка в Москве будет бесплатной

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 20 0

Однако будет небольшое исключение.

Собянин: на майских праздниках парковка в Москве будет бесплатной

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Парковка в Москве на майских праздниках будет полностью бесплатной. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Он указал, что это отразится на абсолютно всех улицах мегаполиса.

За парковку не надо будет платить на всех улицах 1, 9, 10 и 11 мая, а также даже в конце апреля — 29 и 30 числа.

Будут и исключения 12 мая, где все же нужно будет платить, но только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом все так же будут работать в обычном режиме.

Стоит напомнить, что перед майскими праздниками придется потрудиться шесть дней подряд — по субботу включительно. Эта рабочая неделя станет самой длинной для россиян.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как отдыхает вся страна в период майских праздников. Там также представлен ТОП-10 мест для отдыха — среди них также находит и столица России.

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