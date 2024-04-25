Суд наложил арест на активы и счета экс-замминистра обороны Иванова и его семьи

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 97 0

Ограничения также затронули и его бывших жен.

Суд наложил арест на активы и счета экс-замминистра обороны Иванова и его семьи

Фото: Ноябрев Иван / ТАСС

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Суд в Москве наложил арест на активы бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, о чем сообщает агентство ТАСС со ссылкой на информацию от правоохранительных органов. Сообщается, что это касается также имущества его близких родственников.

Отмечается, что под ограничительные меры попадают все активы, которые зарегистрированы как на его супругу, так и на бывших жен Иванова. Имущество его пятерых детей, включая приемных, тоже арестовано. Эта мера носит обеспечительный характер на случай, если его вина будет доказана.

Ранее 5-tv.ru писал об аресте высокопоставленного офицера — 24 апреля он находился в СИЗО «Лефортово». Иванова обвиняют в получении взятки, связанной с проведением подрядных работ для нужд Минобороны, его также отстранили от ранее занимаемой должности.

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