Анастасия Ивлеева получила штраф за дискредитацию Вооруженных сил России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 66 0

Протокол в отношении блогера был составлен в середине апреля. Однако на заседание она не явилась.

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Пресс-служба Тверского суда Москвы; 5-tv.ru

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Блогер Анастасия Ивлеева оштрафована на 50 тысяч рублей по делу о дискредитации армии России. Такое решение вынес Тверской суд Москвы, передает корреспондент 5-tv.ru.

«Признать Ивлееву Анастасию Вячеславовну виновной по части первой статьи 20.3.3 и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — огласила решение судья.

Вину блогер не признала и даже не явилась на заседание. Адвокат Калой Ахильгов во время заседания просил суд прекратить производство, поскольку срок давности дела истек.

В середине апреля в отношении Ивлеевой составили административный протокол за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России. По информации источника 5-tv.ru, поводом стали посты блогера в одной из социальных сетей, где она демонстрировала свою позицию против спецоперации на Украине. В суде сегодня адвокат заявил, что речь шла о публикациях двухлетней давности.

До этого Ивлеева стала главной персоной скандала по поводу ее «голой вечеринки» в конце 2023 года. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита, Джиган с Оксаной Самойловой, Дима Билан и даже Ольга Орлова. Они были одеты согласно дресс-коду «almost naked» — минимум одежды. Сама Ивлеева нарядилась в черный пеньюар и туфли на высокой платформе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Народный артист России Филипп Киркоров снова оказался в центре внимания. После скандала с «голой» вечеринкой «король отечественного шоу-бизнеса» усердно работал над обелением своей репутации, для чего даже съездил с концертами в Донецк, однако за ним все равно закрепился язвительный мем.

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