«Опять не та дверь»: поклонники не оценили новую избранницу Киркорова
Поклонники не оценили новую избранницу Киркорова блогера Овсянникову
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
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Чем же она им не угодила?
Народный артист РФ Филипп Киркоров снова оказался в центре внимания. После скандала с «голой» вечеринкой «король отечественного шоу-бизнеса» усердно работал над обелением своей репутации, для чего даже съездил с концертами в Донецк, однако за ним все равно закрепился язвительный мем.
«Не та дверь» — так теперь пользователи сети называют чьи-либо ошибки. А все из-за того, что свое появление на вечеринке Филипп Бедросович назвал «моментом, когда зашел не в ту дверь».
Казалось бы, что хайп из-за столичного шабаша уже прошел, однако Киркоров умудрился опять всех удивить. В последнее время его все чаще видят в компании певицы и блогера Марго Овсянниковой. Недавно они вместе посетили церемонию вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo, съездили в тур в Донбасс, а также развлекались на вечеринке по случаю двухлетия сына Овсянниковой.
Поклонники поп-короля недовольны новой подружкой кумира. Бытует мнение, что у Марго не самая лучшая репутация, ведь, по слухам, до прихода популярности она работала в эскорте. Аудитория Киркорова решила предостеречь его с помощью популярного мема.
«Филипп, опять не та дверь», — шутят люди в комментариях.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Киркоров скрывал татуировки.
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