«В ближайшие годы»: Макрон заявил о растущих рисках «гибели Европы»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 34 0

Макрон: Европа в ближайшие годы столкнется с большими рисками быть ослабленной

«В ближайшие годы»: Макрон заявил о растущих рисках «гибели Европы»

Фото: Reuters / Johanna Geron

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Что именно имеет в виду президент Франции?

В ближайшие годы Европа может быть ослаблена и даже рискует «погибнуть». С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Европа в ближайшие годы столкнется с большими рисками быть ослабленной, она может погибнуть», — сказал политик во время своего выступления в Сорбонне.

По его словам, государствам Европейского союза стоит принять изменения мировой парадигмы и «ответить силой, процветанием и гуманизмом» на события, происходящие в регионе. Также Макрон выразил уверенность, что Евросоюз нуждается в новой стратегии развития и при этом вынужден поддерживать свою независимость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, к чему привели попытки Макрона застать Россию врасплох.

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