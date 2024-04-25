«В ближайшие годы»: Макрон заявил о растущих рисках «гибели Европы»

Что именно имеет в виду президент Франции?

В ближайшие годы Европа может быть ослаблена и даже рискует «погибнуть». С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Европа в ближайшие годы столкнется с большими рисками быть ослабленной, она может погибнуть», — сказал политик во время своего выступления в Сорбонне.

По его словам, государствам Европейского союза стоит принять изменения мировой парадигмы и «ответить силой, процветанием и гуманизмом» на события, происходящие в регионе. Также Макрон выразил уверенность, что Евросоюз нуждается в новой стратегии развития и при этом вынужден поддерживать свою независимость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, к чему привели попытки Макрона застать Россию врасплох.