Какие объекты могут стать целью радикалов?

Радикалы в Литве и Польше производят боевые дроны для нанесения ударов по важным объектам в Белоруссии. Об этом заявил глава Комитета государственной безопасности (КГБ) республики Иван Тертель.

«В Литве и Польше радикалы производят боевые дроны для нанесения ударов по критически важным объектам на территории Белоруссии», — сказал он.

Силовики в Белоруссии уже провели ряд острых и чекистских мероприятий для предотвращения ударов по городам республики, в том числе Минску. Раскрывать подробности в КГБ не стали, но работа по обеспечению безопасности страны будет продолжена.

Тертель выступил с заявлением на Всебелорусском народном собрании (ВНС) во дворце Республики в центре Минска. В четверг, 25 апреля, ВНС вынесет решение относительно утверждения проектов новой военной доктрины и концепции нацбезопасности страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина прекратит существование, если не пойдет на переговоры с Россией. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.