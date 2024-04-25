В Белоруссии заявили о намерении Литвы и Польши ударить дронами по республике

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Евгения Романова
Евгения Романова 41 0

Тертель заявил о пресечении попыток Литвы и Польши ударить по Минску дронами

В Белоруссии заявили о намерении Литвы и Польши ударить дронами по республике

Фото: www.globallookpress.com / Volodymyr Tarasov

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Какие объекты могут стать целью радикалов?

Радикалы в Литве и Польше производят боевые дроны для нанесения ударов по важным объектам в Белоруссии. Об этом заявил глава Комитета государственной безопасности (КГБ) республики Иван Тертель.

«В Литве и Польше радикалы производят боевые дроны для нанесения ударов по критически важным объектам на территории Белоруссии», — сказал он.

Силовики в Белоруссии уже провели ряд острых и чекистских мероприятий для предотвращения ударов по городам республики, в том числе Минску. Раскрывать подробности в КГБ не стали, но работа по обеспечению безопасности страны будет продолжена.

Тертель выступил с заявлением на Всебелорусском народном собрании (ВНС) во дворце Республики в центре Минска. В четверг, 25 апреля, ВНС вынесет решение относительно утверждения проектов новой военной доктрины и концепции нацбезопасности страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина прекратит существование, если не пойдет на переговоры с Россией. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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