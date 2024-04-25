«Тот момент»: Лукашенко заявил, что Украина может прекратить свое существование

Лукашенко: Украина прекратит существование, если не пойдет на переговоры с РФ
Фото: www.globallookpress.com / Yulii Zozulia
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Как, по мнению белорусского лидера, Незалежная сможет сохранить государственность?
Украина прекратит существование, если прямо сейчас не пойдет на переговоры с Россией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Все военные, руководители спецслужб Запада, политики и руководители государств уже публично говорят о том, что нельзя допустить победы Путина. Если вы настаиваете, что нельзя, то это момент для переговоров», — передает слова политика Белорусское телеграфное агентство.
Лукашенко отметил, что сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острый дефицит не только вооружения, но и живой силы. И если первую проблему намерены решить страны Запада, чтобы, опять-таки, продлить конфликт, то нежелание жителей Незалежной воевать — вопрос совершенно иной плоскости. В то время, как обстановка на фронте для ВСУ сложилась печальная. Белорусский лидер уверен: необходимо как можно скорее начинать прямые переговоры между Москвой и Киевом.
«Идут очень тяжелые бои. Россия медленно: 500 метров, километр, два-три, на разных участках по-разному, но каждый день, каждые сутки продвигается. Вы знаете информацию об освобождении российскими войсками некоторых населенных пунктов», — подчеркнул Лукашенко.
Спецоперация России на Украине
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лукашенко назвал истинных виновников украинского кризиса.
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