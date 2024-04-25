«Тот момент»: Лукашенко заявил, что Украина может прекратить свое существование

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 74 0

Лукашенко: Украина прекратит существование, если не пойдет на переговоры с РФ

«Тот момент»: Лукашенко заявил, что Украина может прекратить свое существование

Фото: www.globallookpress.com / Yulii Zozulia

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Как, по мнению белорусского лидера, Незалежная сможет сохранить государственность?

Украина прекратит существование, если прямо сейчас не пойдет на переговоры с Россией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Все военные, руководители спецслужб Запада, политики и руководители государств уже публично говорят о том, что нельзя допустить победы Путина. Если вы настаиваете, что нельзя, то это момент для переговоров», — передает слова политика Белорусское телеграфное агентство.

Лукашенко отметил, что сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острый дефицит не только вооружения, но и живой силы. И если первую проблему намерены решить страны Запада, чтобы, опять-таки, продлить конфликт, то нежелание жителей Незалежной воевать — вопрос совершенно иной плоскости. В то время, как обстановка на фронте для ВСУ сложилась печальная. Белорусский лидер уверен: необходимо как можно скорее начинать прямые переговоры между Москвой и Киевом.

«Идут очень тяжелые бои. Россия медленно: 500 метров, километр, два-три, на разных участках по-разному, но каждый день, каждые сутки продвигается. Вы знаете информацию об освобождении российскими войсками некоторых населенных пунктов», — подчеркнул Лукашенко.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лукашенко назвал истинных виновников украинского кризиса.

Тема:
Спецоперация
25 апр
Захарова указала на обнародование Ереминым сведений об охоте ВСУ за журналистами
25 апр
Обвинения предъявлены экс-главе МИД Украины Климкину за обстрел районов Донбасса
25 апр
ВСУ спасались бегством: как освобождали населенный пункт Ласточкино в ДНР
25 апр
Четверо детей остались сиротами после атаки боевиков ВСУ на Запорожскую область
25 апр
США сомневаются в успехе Украины, несмотря на выделенную помощь
25 апр
На Украине заявили о взрывах в Черкасской области
25 апр
Учения НАТО назвали ширмой для отправки «отпускников альянса» на Украину
25 апр
«Идет охота»: боец «Братуха» рассказал об уничтожении украинской РЛС
25 апр
Европа обучит украинских пилотов F-16 к концу 2024 года
25 апр
Гаубицы «Мста-Б» стерли «опорник» врага с лица земли. Лучшее видео из зоны СВО за день
+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
92.51
-0.78 98.91
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:56
В МИД России прокомментировали слухи о запрете на консульские услуги за границей
12:54
«Режим Санду»: Захарова отреагировала на задержание молдавских оппозиционеров в Кишиневе
12:53
Россия направила ноту в МИД Турции из-за ситуации с Turkish Airlines
12:46
Ивлеева не пришла в суд на рассмотрение собственного же дела
12:19
«Он был самым красивым»: как сейчас выглядит тяжелобольной Ален Делон
12:13
«Базовые права»: в МИД прокомментировали отказ Латвии от изучения русского языка

Сейчас читают

Емкости с нефтепродуктами загорелись в Омске
Плюс 10 дней: как официально отдыхаем на майские праздники 2024
В погоне за выходными: в чем «коварство» отпуска на майские праздники
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео