Открыт прием заявок на IV муниципальную премию «Служение»

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 39 0

Оргкомитет обсудил дополнительные возможности для победителей.

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков; 5-tv.ru

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В России начался новый сезон Всероссийской муниципальной премии «Служение». О старте заявочной кампании объявили по итогам первого заседания оргкомитета форума «Малая родина — сила России» и премии. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Оргкомитет создан указом президента России. Его председателем назначен первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По словам Кириенко, число заявок на премию ежегодно растет. В прошлом году в голосовании приняли участие 1,6 миллиона человек, а возраст участников составил от 18 до 92 лет.

«У нас увеличивается каждый год количество поступающих заявок, в этом году в полтора раза больше, и голосование активнее, 1,6 миллиона человек принимало участие в голосовании, значит, для людей это важная история, и возраст участников уже там от 18 до 92 лет, он все время только увеличивается. Ну и хорошо себя показала практика в этом году, когда мы одну из номинаций посвящаем тематике года, это работает», — отметил Кириенко.

Он также предложил дополнительно поддерживать победителей премии, в том числе с помощью образовательных программ. Среди возможных вариантов он назвал обучение команд муниципалитетов, занявших первые места, а также материальное поощрение.

На премию принимаются проекты, управленческие решения и инициативы. Участвовать могут главы муниципальных образований, депутаты представительных органов местного самоуправления, муниципальные служащие и сотрудники органов местного самоуправления, старосты сельских населенных пунктов и другие представители муниципалитетов.

Прием заявок продлится до 29 ноября 2026 года.

Церемония награждения состоится в апреле 2027 года в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России». Организатором форума и премии выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации президента России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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