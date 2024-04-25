Бросивший своего сына в сугроб блогер снова ходит по краю ради хайпа.

Блогер Сергей Косенко, не так давно угодивший в скандал из-за того, что бросил в сугроб своего новорожденного сына, снова оказался в поле зрения.

Накануне он опубликовал в личном блоге снимок со своим сыном, однако вместо умилительных комментариев интернет-пользователи стали негодовать.

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На снимке можно увидеть, как Косенко держит своего пятимесячного ребенка за бортом яхты во время движения.

«Пап, может не надо?» Один вечер из жизни босса», — подписал кадр Косенко.

Комментаторы резко осудили такое обращение с ребенком. Многие даже потребовали лишить Сергея родительских прав, так как подобное случается не в первый раз и, возможно, будет происходить и в будущем.

«Ребенок у вас вместо куклы. Так и нарывается, чтобы его лишили родительских прав»;

«Надеюсь, опека отреагирует как-то», — реагирует другой интернет-пользователь.

При этом, как уверены многие, блогер делает все только ради резонанса вокруг себя, поэтому сыну грозит большая опасность.

«Тут малыша спасать надо»;

«Я так телефон боюсь держать, а это ребенок!» — добавляет другой интернет-пользователь.

Кто-то даже искренне поинтересовался, с чем связано такое нездоровое желание подвергать своих близких людей опасности.

«Вы как будто только так жизнь начинаете чувствовать, когда есть угроза», — резюмирует подписчик.

До этого подобная реакция была и после зимнего броска ребенка в сугроб. Тогда блогер записал видеообращение, где объяснился за свое поведение. Он назвал то скандальное видео «плохой идеей».

Instagram* / sergey_kosenko

Ранее 5-tv.ru показывал видео с извинениями Косенко.

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