Путин: возврат активов государству не является пересмотром итогов приватизации

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Евгения Романова
Евгения Романова 19 0

Глава российского государства выступает на съезде РСПП.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Правоохранители в России возбудили ряд дел по возврату в госсобственность активов, речь не идет о пересмотре итогов приватизации. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Российский лидер напомнил, что данная тема уже поднималась на прошлом съезде. И тогда президент подчеркивал, что речи о пересмотре приватизации в стране не идет.

«Хочу еще раз обратить внимание и коллег в этом зале, и в правоохранительных органах: изъятие бизнеса оправдано только в той ситуации, о которой было только что мною сказано», — сказал глава государства.

Он также отметил, что при объяснении причин собственникам нельзя допускать «формальные поводы и зацепки».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил о рекордно низкой безработице в России. Особенно важно то, что снизились молодежная безработица, подчеркнул президент.

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