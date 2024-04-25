«Оптимальная форма»: как изменятся отношения России и США при изъятии активов

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 36 0

Рябков: Россия может понизить дипотношения с США в случае конфискации активов

«Оптимальная форма»: как изменятся отношения России и США при изъятии активов

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Американские власти все еще ищут законные методы конфискации имущества РФ за рубежом. Однако таковых в международных нормах просто не существует.

Россия рассматривает вариант понижения уровня дипломатических отношений с США, если Вашингтон решит конфисковать замороженные активы Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Понижение уровня дипотношений — это одна из опций, безусловно. Про вопросы нашего финансово-экономического реагирования, материального реагирования на этот шаг, от которого мы по-прежнему предостерегаем оппонентов, многие высокопоставленные представители в нашем правительстве уже высказывались. Это не то, что „или-или“. Мы сейчас изучаем оптимальную форму реакции», — приводит словам дипломата РИА Новости.

По его словам, руководство Соединенных Штатов и их европейские коллеги продолжают обсуждать законные пути, которые позволили бы им воспользоваться российскими активами, замороженными после начала спецоперации России на Украине. Если Вашингтон все-таки решится на подобный, безусловно, неправомерный шаг, Москва обязательно найдет, чем ответить.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Одной из ограничительных мер стала заморозка золотовалютного фонда Центробанка РФ. По данным главы Минфина Антона Силуанова, в 2022-м были заблокированы примерно 300 миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем обернется для Запада изъятие активов России.

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