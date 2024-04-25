Минфин США внес граждан и компании Ирана в антироссийский санкционный список

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 24 0

Какие последствия повлечет за собой это решение?

Минфин США внес граждан и компании Ирана в антироссийский санкционный список

Фото: www.globallookpress.com / Petro Poroshenko

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Три гражданина и две компании Ирана внесены в антироссийский санкционный список. Об этом говорится в документе Минфина США, опубликованного на официальном сайте ведомства.

Под ограничения подпали, в том числе, компании Etemad Tejarat Misagh и Sahara Thunder, деятельность которых связана с министерством обороны Ирана. Теперь, согласно американскому законодательству, фирмы не смогут вести бизнес с коллегами из США. Кроме того, если у них есть активы в Штатах, они, вероятнее всего, будут заморожены.

Стоит отметить, что Иран находится под санкциями более 40 лет. Санкционное давление на Россию Запад усилил в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Одной из ограничительных мер стала заморозка золотовалютного фонда Центробанка РФ. По данным главы Минфина Антона Силуанова, в 2022-м были заблокированы примерно 300 миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия и Иран заключили меморандум о взаимопонимании на уровне Совбезов.

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