Россия и Иран заключили меморандум о взаимопонимании на уровне Совбезов

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 11 0

Переговоры представителей двух государств прошли в РФ.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел переговоры со своим иранским коллегой Али Акбаром Ахмадианом. Об этом сообщает пресс-служба аппарата российского ведомства.

В рамках встречи Патрушев и Ахмадиан обсудили вопросы наращивания российско-иранского сотрудничества в сфере безопасности, а также ситуацию на Ближнем Востоке и недопустимость ее эскалации.

«Патрушев и Ахмадиан подписали меморандум о взаимопонимании между советами безопасности России и Ирана», — говорится в сообщении Совбеза.

Также секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан планирует провести переговоры с коллегами из Бразилии, ЮАР, Китая, Индии и Ирака.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, зачем КНДР направляет экономическую делегацию в Иран.

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