«Хотел бы подчеркнуть»: какие сигналы Путин послал бизнесу на съезде РСПП

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Мероприятие прошло на фоне новостей о том, что в России — рекордное количество долларовых миллиардеров за всю историю.

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Ситуация сейчас особая, все должны работать максимально эффективно. Тем более, что касается оборонного и энергетического производства, транспортной инфраструктуры.

В этих сферах государство пошло на беспрецедентные меры — деприватизацию отдельных предприятий. То есть возврат по решению суда из частной собственности в государственную.

Процесс — точечный и массового характера носить не будет, заверил бизнесменов президент России Владимир Путин на этой неделе.

«Хотел бы подчеркнуть: речь идет не о пересмотре приватизации — мы с вами говорили об этом на предыдущей встрече, — а о случаях, когда действия или бездействие собственников предприятий, имущественных комплексов наносит прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам», — сказал он.

Это пояснение президент сделал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Казалось, он больше всех должен был пострадать от западных санкций, но статистика вещь упрямая — уход западных игроков с нашего рынка открыл такие перспективы, что в России за прошлый год число миллиардеров, долларовых, разумеется, выросло до 125 человек — то Forbes подсчитал.

Плюс 15 миллиардеров за год — итого рекордное количество долларовых миллиардеров в России за всю историю. В «лихие» 1990-е и в «сытые» нулевые столько не было.

Поэтому вопросы о частичной деприватизации обсуждают в спокойном, рабочем порядке. Собственно, главный сигнал, который они хотели услышать на съезде РСПП от президента, они услышали — никаких резких перемен не ожидается, не то время сейчас.

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