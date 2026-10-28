Путин: назрел вопрос о реформировании МВФ и Всемирного банка

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 44 0

Наступила пора подумать о переориентации этих организаций на нужды развивающихся экономик.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Soeren Stache; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия выступает за усиление роли Африки в управлении Международным валютным фондом и Всемирным банком, а также за реформирование этих институтов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на Экономическом и гуманитарном форуме Россия — Африка.

По словам главы государства, назрел вопрос о реформировании этих организаций, их переориентации на нужды и потребности именно развивающихся экономик. Путин подчеркнул, что Африке нужны решения, которые позволят по своему усмотрению распоряжаться ресурсами, направлять их на срочные нужды, аккумулировать серьезные капиталы и долгосрочные инвестиции.

«В энергетике, промышленности, транспорте и логистике», — уточнил президент.

Он также отметил, что это помогло бы окончательно сбросить оковы колониального наследия, обеспечить политическую, социальную и экономическую устойчивость стран Африки, подлинный национальный суверенитет во всех его проявлениях.

Третий саммит и Экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка» проходят в Москве 28–29 октября 2026 года. Участие в мероприятии принимают делегации 48 из 54 африканских государств, причем 22 из них представлены на уровне глав государств. Сопредседательствуют президент России Владимир Путин и президент Бурунди, председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.53
0.04 90.10
0.01
Зимняя подготовка волос: лунный гороскоп стрижек на ноябрь 2026 для знако...

Последние новости

15:38
Путин заявил о готовности России делиться технологиями с Африкой
15:37
Заочное обучение для инженеров в России могут отменить
15:33
Размещал рекламу: муж находил насильников жены через сайты объявлений
15:23
Зеленский устроил истерику из-за нехватки ракет для Patriot
15:14
Видел ее будущее: Ким Кардашьян рассказала о последнем разговоре с отцом
15:08
«Хотел заплатить Филиппу»: как возлюбленный Алексеевой ревновал ее к Киркорову

Сейчас читают

Штрафы за одно нарушение для автомобилистов хотят увеличить в шесть раз
Египет увел у Европы весь газ, которого не хватило ЕС для восстановления запасов
«Времени у нас много»: что было в последней переписке Соседова
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео