Путин: назрел вопрос о реформировании МВФ и Всемирного банка

Россия выступает за усиление роли Африки в управлении Международным валютным фондом и Всемирным банком, а также за реформирование этих институтов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на Экономическом и гуманитарном форуме Россия — Африка.

По словам главы государства, назрел вопрос о реформировании этих организаций, их переориентации на нужды и потребности именно развивающихся экономик. Путин подчеркнул, что Африке нужны решения, которые позволят по своему усмотрению распоряжаться ресурсами, направлять их на срочные нужды, аккумулировать серьезные капиталы и долгосрочные инвестиции.

«В энергетике, промышленности, транспорте и логистике», — уточнил президент.

Он также отметил, что это помогло бы окончательно сбросить оковы колониального наследия, обеспечить политическую, социальную и экономическую устойчивость стран Африки, подлинный национальный суверенитет во всех его проявлениях.

Третий саммит и Экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка» проходят в Москве 28–29 октября 2026 года. Участие в мероприятии принимают делегации 48 из 54 африканских государств, причем 22 из них представлены на уровне глав государств. Сопредседательствуют президент России Владимир Путин и президент Бурунди, председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе.

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