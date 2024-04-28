В Федерации бокса России отреагировали на инцидент с гимном на ЧЕ в Белграде

Организаторы, как отмечается, уже принесли за это извинения.

Во время награждения россиянки Юлии Чумгалаковой на чемпионате Европы по боксу в Белграде внезапно выключился гимн России, однако в этом не стоит искать злого умысла. Об этом 5-tv.ru заявила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

«Это было неприятно, но никакого злого умысла не было. Нам принесли официальные извинения со стороны технического делегата. Мы объективно понимаем, что это технический сбой. Не надо тут выискивать что-то неприятное. Разобрались, принесли извинения», — сказала она.

Кириенко отметила, что это не первая техническая неполадка, которая возникла во время мероприятия. Так, в начале состязаний даже отключалось электричество.

На этом чемпионате Европы по боксу Россия взяла три золотых медали и семь серебряных. Первые места, помимо Чумгалаковой, в разных весовых категориях заняли Дарима Сандакова и Елена Гапешина.

Серебряными медалистками стали Анастасия Кооль, Дарья Абрамова, Нуне Асатрян, Елена Бабичева, Альбина Молдажанова, Анастасия Шамонова и Кристина Ткачева.

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