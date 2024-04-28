Лидера «Коррозии металла» Троицкого задержали на концерте в Нижнем Новгороде

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 193 0

Что произошло во время выступления?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya, Andrei Ladygin; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Членов группы «Коррозия металла» задержали прямо во время концерта в ночном клубе в Нижнем Новгороде. Об этом 5-tv.ru заявил лидер музыкального коллектива Сергей «Паук» Троицкий.

«Да, у нас инцидент на мероприятии произошел. Задержаны временно, не на постоянно, сотрудниками нижегородского ФСБ. Что-то искали, не знаю что», — сказал он.

Артист добавил, что задержание произошло в «целях безопасности», с ним и другими участниками группы все хорошо. В настоящий момент Троицкий, как он утверждает, находится в нижегородском управлении ФСБ.

Ранее 5-tv.ru писал, что в московском кинотеатре «Октябрь» в конце января был задержан Троицкий вместе с другими членами коллектива. По словам артиста, он фотографировался на фоне баннера.

В этот момент одна девушка предложила ему распить бутылку водки, купленную в баре. На нее тут же набросилась охрана — музыканту пришлось схватить стул и вступиться за нее.

+10° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
91.78
-0.23 98.03
-0.69
Борьба за первенство: астропрогноз для всех знаков зодиака на май 2024 го...

Последние новости

1:05
Один полицейский погиб и еще четыре ранены при нападении на пост в Карачаевске
0:48
Разделяющая черта. Между Азербайджаном и Арменией начался процесс демаркации границ
0:30
В Тбилиси начались столкновения митингующих с полицией
0:15
«Звери так не кидаются»: ветерана СВО и его жену избили в Ростове-на-Дону
0:00
В Польше обнаружили авиабомбу возле АЗС: идет экстренная эвакуация людей
23:46
«На следующие 10 лет»: Зеленский заявил о переговорах с США об объемах поддержки

Сейчас читают

Умерла звезда эротических фильмов Маргарет Ли
Прямо во время концерта: за что задержали участников группы «Коррозии металла»
Долой морщинки: когда стоит начинать антивозрастной уход за кожей
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео