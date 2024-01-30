«Пришлось проломить башку»: в Москве задержали лидера группы «Коррозия металла»

В какую скандальную историю угодил Сергей Троицкий?

В московском кинотеатре «Октябрь» был задержан лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий вместе с другими членами коллектива. Подробностями происшествиями он поделился в беседе с 5-tv.ru.

По словам артиста, он фотографировался на фоне баннера. В этот момент одна девушка предложила ему распить бутылку водки, купленную в баре. На нее тут же набросилась охрана. Музыканту пришлось схватить стул и вступиться за нее.

В Москве задержали лидера группы «Коррозия металла». Фото: 5-tv.ru

«После этого нас задержали. Получилось так, что мне пришлось проломить башку трем людям. Возможно, после этого нас отправят в (СИЗО. — Прим. ред.) Лефортово или Бутырку», — сообщил Троицкий.

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