Умер актер из фильма «Покаяние» Тристан Саралидзе

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 562 0

По сведениям СМИ, артист боролся с тяжелой болезнью.

Умер актер из фильма «Покаяние» Тристан Саралидзе

Фото: Кадр из х/ф «Самые быстрые в мире», режиссер Георгий Матарадзе, 1985г.

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Умер актер грузинского происхождения Тристан Саралидзе. Ему было 68 лет. Об этом сообщил телеканал Rustavi2. Причина смерти не сообщается. При этом прежде пресса утверждала, что артист боролся с тяжелой болезнью.

Саралидзе известен по роли докладчика на балконе в культовом фильме режиссера Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Также российскому зрителю он может быть знаком по роли в советском фильме «Приказано взять живым». Кроме того, в 2003 году актер сыграл роль Арсена в литовско-российском сериале «Литовский транзит».

А вот славу в родной стране принес ему фильм режиссеров Георгия Шенгелая и Михаила Чиаурели 1980 года «Девушка со швейной машинкой». Там он сыграл роль Гивило.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умерла звезда эротических фильмов Маргарет Ли.

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